Генконсульство РФ в Анталье призвало туристов быть готовыми к эвакуации из отелей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах побережья Турции, быть готовыми к эвакуации из отелей, при этом ситуация в курортных зонах, по информации дипломатов, улучшается.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении дипмиссии.

По ее данным, в провинции Анталья на курорте Манавгат и его окрестностях очаги возгорания локализованы. Продолжается тушение пожаров в ряде горных районов.

"В целом, курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняется задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают российские туристы, отдыхающие в регионе. При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с Генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", - добавили в дипмиссии.

На курорте Мармарис в провинции Мугла ситуация также стабилизируется.

"По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - сообщает Генконсульство РФ.

В сообщении подчеркивается, что дипмиссия находится в контакте с туроператорами, активистами общества соотечественников, префектурой и муниципальными службами.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам в целях безопасности не покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.