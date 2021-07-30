Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Генконсульство РФ в Анталье призвало туристов быть готовыми к эвакуации из отелей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство РФ в Анталье призвало российских туристов, отдыхающих в пожароопасных районах побережья Турции, быть готовыми к эвакуации из отелей, при этом ситуация в курортных зонах, по информации дипломатов, улучшается.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении дипмиссии.

В миреГенконсульство РФ сообщило об эвакуации трех отелей в Бодруме из-за пожаровЧитать подробнее

По ее данным, в провинции Анталья на курорте Манавгат и его окрестностях очаги возгорания локализованы. Продолжается тушение пожаров в ряде горных районов.

"В целом, курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняется задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают российские туристы, отдыхающие в регионе. При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с Генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", - добавили в дипмиссии.

На курорте Мармарис в провинции Мугла ситуация также стабилизируется.

"По ситуации на 12:00 текущего дня, по данным местных властей, пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала. Большая часть гостиниц продолжает функционировать в штатном режиме и принимать новые тургруппы. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их постоянного отдыха", - сообщает Генконсульство РФ.

В миреВ шести провинциях Турции продолжают бушевать природные пожарыЧитать подробнее

В сообщении подчеркивается, что дипмиссия находится в контакте с туроператорами, активистами общества соотечественников, префектурой и муниципальными службами.

Из-за аномальной жары в Турции на западном и южном побережьях страны в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. Там отменены все экскурсии, а Генконсульство РФ в Анталье рекомендовало туристам в целях безопасности не покидать отели до особого распоряжения администрации гостиниц. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Турция Анталья Россия

Новости по теме

Новости

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Лукашенко допустил размещение российских войск в Белоруссии

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно

Второе испытание американской гиперзвуковой ракеты вновь прошло неудачно
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 196,6 млн человек

Пандемия коронавируса

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

На Украине выявили рекордный за месяц суточный прирост случаев COVID

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июля

Пандемия коронавируса

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19

В Южную Корею доставят 1,3 млн доз вакцины Moderna от COVID-19
Пандемия коронавируса

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Премьер-министр Израиля заявил о начале ревакцинации лиц старше 60 лет

Начальник штаба ВВС Великобритании назвал действия РФ и Китая в космосе опасными

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесли на 3 августа

Следующий российский модуль планируется отправить на МКС 24 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');