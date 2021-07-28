В Кремле не в курсе, будут ли в РФ применять "коктейль" из вакцин

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле нет данных о том, планируется ли применение в России иностранных вакцин от коронавируса в комбинации с отечественными, в частности компании AstraZeneca, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"У меня данных на этот счет никаких нет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос есть ли какие-то планы по совместному использованию в РФ российских и зарубежных вакцин, например, AstraZeneca и "Спутник Лайт", клинические исследования комбинации которых недавно одобрил Минздрав.

Он переадресовал этот вопрос в оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

26 июля Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в РФ, следует из госреестра разрешений на их проведение. Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S (1-компонент вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт"), вводимых по схеме гетерологичного прайм-буста, будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года.

Исследования пройдут на базе трех медицинских организаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси". В мае эти исследования были приостановлены.

Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин в РФ ожидаются в конце 2021-го или начале следующего года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании AstraZeneca в среду.

В настоящее время исследование этой комбинации проходит также в Азербайджане, ОАЭ и Аргентине.

Как сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), это первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. Исследование продлится полгода. 21 декабря 2020 года РФПИ, центр им. Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса.