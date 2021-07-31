В ЛНР на два месяца отменили комендантский час

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа с 1 августа до 1 октября на всей территории ЛНР, за исключением районов, прилегающих к линии боевого соприкосновения.

"Приостановить действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики в период с 23:00 1 августа 2021 года по 04:00 1 октября 2021 года", - говорится в тексте его указа, опубликованном в субботу.

Исключение составили территории, находящиеся в границах административно-территориального подчинения городам Кировску, Первомайску и Славяносербскому району.

С 2014 года комендантский час в ЛНР действует с 23:00 до 04:00.