В ЛНР и ОБСЕ заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась за прошедшие сутки, сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

"Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 км от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения", - сообщил Лещенко журналистам в пятницу.

По его данным, всего за прошедшую неделю вооруженные силы Украины 16 раз обстреляли территорию ЛНР, в результате тяжелые ранения получила одна мирная жительница. Обстрелам со стороны вооруженных сил Украины подверглись районы населенных пунктов Желобок, Донецкий, Золотое-5, Сокольники и Калиновка. Лещенко утверждает, что при обстрелах украинские военные применяли минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) посол Яшар Халит Чевик в обращении к постоянному совету ОБСЕ подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня в Донбассе и ограничения свободы передвижения миссии там ужесточились. "Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, а вызовы только обостряются", - приводит слова Чевика пресс-служба ОБСЕ.

Посол подчеркнул, что нарушения режима прекращения огня, трудности, с которыми сталкивается мирное население, а также ограничения свободы передвижения миссии, в том числе интенсивное и продолжительное глушение сигнала ее беспилотных летательных аппаратов, усилились.

"С момента моего прошлого отчета СММ зафиксировала трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", - сообщил Чевик.

По его словам, расширилась география боевых действий вдоль линии соприкосновения, случаев более широкого применения летального оружия стало заметно больше, а вместе с тем выросли количество и масштаб повреждений объектов гражданской инфраструктуры.

Глава Миссии также подчеркнул, что особенно неприятным является ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств.

Кроме того, Чевик обратил внимание, что за отчетный период с 21 марта по 6 июня 2021 года СММ зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что около 75% из них были жертвами срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, подчеркнув необходимость "незамедлительного прогресса в выполнении сторонами обязательств по противоминной деятельности".

Чевик напомнил, что свобода передвижения мирного населения через линию соприкосновения по-прежнему существенно ограничивается, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые пункты пропуска в Золотом и Счастье.

Также он заявил, что беспилотники СММ дальнего радиуса действия подвергались глушению сигнала примерно в 80% полетов, что привело к недавнему крушению еще одного летательного аппарата.