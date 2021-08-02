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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:17Заразились
на 01.08В России 6 288 677+22 804В мире 198 291 544+419 322
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Ученые насчитали свыше 198 млн заразившихся коронавирусом в мире

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 198 291 544, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 224 015 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 35 003 523 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 228.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 695 958, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 424 773.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 938 358 заболевших, умерло 556 834 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 544,0. В США на 1 млн жителей скончалось 1 889 человек, в Индии - 305, Бразилии - 2 600.

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Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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