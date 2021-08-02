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Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в ДТП с автобусом в Анталье увеличилось на одного человека, пока неясно, является ли он гражданином России, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в понедельник в компании "Интурист".

В компании также заявили, что все расходы на лечение и (при необходимости) репатриацию находятся в сфере ответственности страховой компании "РЕСО-Гарантия", где были застрахованы все туристы.

Ранее в понедельник сообщалось о гибели троих россиян и о пяти тяжело пострадавших пассажирах автобуса.

В понедельник в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья попал в ДТП автобус, перевозивший в аэропорт 22 туристов из Самары. По предварительной информации, автобус врезался в ограждение на боковой развязке, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Турция Анталья

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