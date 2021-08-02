Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Автобус, попавший в ДТП в турецкой провинции Анталья в понедельник, перевозил туристов из Самары в аэропорт, погибли три человека, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там уточнили, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгата, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50.

Туроператор сообщает, что туристам была оказана вся необходимая помощь, они находятся в четырех больницах провинции Анталья. "Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии", - отметили в пресс-службе, добавив, что детей среди погибших нет.

В генконсульстве России в Анталье "Интерфаксу" сообщили, что пятеро россиян тяжело ранены в ДТП, двое из них находятся в реанимации. Там добавили, что, по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

Ранее в понедельник о ДТП в Анталье сообщили турецкие СМИ.