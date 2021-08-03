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Еще двое полицейских из числа защитников Капитолия покончили с собой

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Еще двое полицейских, которые защищали здание Капитолия в Вашингтоне от нападения сторонников экс-президента США Дональда Трампа 6 января, покончили жизнь самоубийством, сообщает во вторник телеканал CNBC.

По его данным, 43-летний Гюнтер Хашида, который служил в органах правопорядка с 2003 года, был найден мертвым в своем доме 29 июля. У него остались жена и трое детей.

Позднее в полиции также подтвердили, что коллега Хашиды - 26-летний Кайл ДеФрейтаг, начавший службу в 2016 году, - покончил с собой еще 10 июля.

В течение месяца после январского происшествия счеты с жизнью свели полицейские Джеффри Смит, который находился на службе 12 лет, и Говард Либенгуд, прослуживший в охране Капитолия 16 лет.

Неделю назад сотрудники охраны Капитолия давали показания в специальном комитете палаты представителей, который ведет расследование событий 6 января.

Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Штурм Капитолия

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США

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