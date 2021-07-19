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В США вынесли первый приговор с реальным сроком за штурм Капитолия

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Житель штата Флорида, принимавший участие в беспорядках в здании Конгресса в Вашингтоне 6 января 2021 года, приговорен к восьми месяцам тюремного заключения, сообщает CBS News.

Отмечается, что таким образом 38-летний Пол Ходжкинс стал первым участником событий 6 января, который получил реальный срок по уголовному делу за совершение тяжкого преступления.

В июне он признал себя виновным в препятствовании работе Конгресса, в частности – утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Он также заявил, что незаконно прорвался в Конгресс, в том числе в зал заседаний Сената, где провел в общей сложности около 15 минут. Он был одет в футболку с эмблемой "Трамп-2020", а в руках держал флаг сторонников Трампа.

Минюст США требовал для него 1,5 года лишения свободы. Ходжкинс просил об условном сроке.

Окружной федеральный судья Рандольф Мосс в понедельник отметил, что хотя Ходжкинс способствовал "серьезному преступлению против демократии", он заслуживает смягчения наказания, так как признал свою вину на "исключительно раннем этапе" судебного процесса.

В рамках разбирательств по делу о беспорядках 6 января обвинения предъявлены примерно 550 участникам.

23 июня суд в Вашингтоне вынес первый приговор за участие в штурме здания Конгресса США. Тогда 49-летняя жительница штата Индиана Анна Морган-Ллойд получила три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ. Она не была замечена в насилии и подготовке беспорядков 6 января и пошла на сделку со следствием, поэтому прокуратура ограничилась условным сроком вместо изначальных шести месяцев в тюрьме.

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6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах: по его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки – просил их разойтись по домам.

Штурм Капитолия

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США

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