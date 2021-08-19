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Угрожавший устроить взрыв у Капитолия американец сдался полиции

Угрожавший устроить взрыв у Капитолия американец сдался полиции
Полиция дежурит у Библиотеки Конгресса и Капитолия в Вашингтоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне водитель пикапа, который угрожал устроить взрыв рядом с библиотекой Конгресса, сдался полиции, сообщает телеканал NBC. Полицейские несколько часов вели с ним переговоры.

Подозреваемого зовут Флойд Рэй Роузберри, ему 49 лет, в последнее время он жил в Северной Каролине, передает АР.

На своей странице в фейсбуке он постил стримы из кабины пикапа, сейчас его аккаунт недоступен.

Полиция Капитолия в твиттере пообещала устроить второй за день брифинг по ситуации.

На первом брифинге шеф полиции Капитолия Том Мэнгер сообщил, что около 9:15 утра (16:15 по Москве) пикап без номеров припарковался у библиотеки. Водитель заявил подошедшему полицейскому, что у него бомба, детонатор, и сейчас он все взорвет.

С ним начали переговоры в надежде на мирное разрешение ситуации. Одновременно зону вокруг пикапа оцепили, из ближайших зданий эвакуировали людей, и в этот район направили снайперов. По данным АР, Роузберри сдался и выполз из машины около 14:30 по местному времени.

Источники в полиции ранее рассказали NBC, что водитель писал полицейским сообщения на магнитно-маркерной доске, которая была у него с собой. Несколько полицейских сказали телекомпании, что не заметили в машине ничего похожего на взрывное устройство. Слова некоторых сотрудников о том, что они видели у водителя в руках предмет, похожий на детонатор, не подтвердились.

США Вашингтон Капитолий Конгресс Том Мэнгер Флойд Рэй Роузберри

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