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Британский МИД склоняется к версии о причастности Ирана к атаке на танкер Mercer Street

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Иран, скорее всего, является виновником нападения на танкер Mercer Street, подобные действия не являются допустимыми, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы полагаем, что атака была избирательной и целенаправленной, и она являлась явным нарушением международного права Ираном. Соединенное Королевство пришло к заключению, что очень вероятно, 29 июля в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street при помощи одного или больше беспилотников", - отмечается в документе.

В Лондоне подчеркнули, что Иран должен положить конец подобным атакам, а свободу навигации необходимо соблюдать.

Глава МИД отметил, что, что Великобритания работает со своими международными партнерами для выработки единого ответна на это нападение.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии. Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

Иран Великобритания

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