При нападении на танкер Mercer Street погибли британец и гражданин Румынии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Японский танкер Mercer Street, следовавший без груза на борту из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа – подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Судно управлялось базирующейся в Великобритании Zodiac Maritime Office.

В настоящее время Mercer Street следует под контролем экипажа в безопасное место в сопровождении ВМС США. Об этом говорится в заявлении компании-оператора судна Zodiac Maritime.

"Мы можем подтвердить, что морской танкер Mercer Street плывет под контролем экипажа и своим ходом со скоростью в 14 узлов (примерно 25 км/ч - ИФ) в безопасное место – с эскортом ВМС США", - отмечается в нем.