В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

По информации госкомитета, в понедельник был зарегистрирован 61 внутренний случай.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма "Дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в восточной провинции Цзянсу, административный центр которой город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина - с населением более 9,3 млн - поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Издание Global Times 3 августа сообщило, что власти Китая организуют тестирование населения города Ухань (провинция Хубэй) на возможное наличие COVID-19 после того, как там накануне выявили семь случаев коронавируса.