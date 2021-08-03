Всех жителей Уханя проверят на коронавирус

В китайском городе впервые с июня 2020 года выявили случаи COVID-19

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая организуют тестирование населения города Ухань (провинция Хубэй) на возможное наличие COVID-19 после того, как в Ухане накануне выявили семь случаев коронавируса, сообщает во вторник издание Global Times.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал Ухань. Однако в городе с населением более 11 млн человек случаев COVID-19 не обнаруживали с июня 2020 года.

Между тем, власти ввели локдаун в районе города, где были зафиксированы заражения вирусом. Прекращены занятия в школах и учебных учреждениях, а в метрополитене введены повышенные меры безопасности, включая обязательное ношение масок и измерение температуры, ряд станций закрыт. Городские супермаркеты запасаются продовольствием с целью избежать дефицита и поддержать стабильные цены.

Также власти пытаются добиться ускорения вакцинации учителей и учащихся.

Госкомитет здравоохранения КНР накануне сообщил, что остановить распространение коронавируса в Китае пока не удается. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "дельта".

Административный центр Цзянсу город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что власти проверяют на COVID-19 миллионы людей в Китае, в том числе в Пекине. Также жителей китайской столицы попросили без необходимости не покидать свои дома, а туристам доступ в Пекин закрыли.