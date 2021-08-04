Власти китайского Макао протестируют всех жителей на COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Администрация специального административного района КНР Макао после выявления четырех случаев COVID-19 возьмет у населения региона, где проживают более 600 тыс. человек, анализы на коронавирус, сообщает в среду телеканал Channel News Asia.

С этой целью в городе организуют 41 станцию тестирования, которые будут работать в круглосуточном режиме три дня. Запись на сдачу анализов не требуется.

Также власти объявили, что закроют кинотеатры, театры, спортивные залы, боулинги, массажные салоны, бары и ночные клубы. Телеканал отмечает, что также возникли опасения, что скоро закроются казино - локомотив экономики Макао - в том случае, если вспышку коронавируса не удастся сдержать.

К данному моменту в Макао зарегистрировали всего 59 случаев COVID-19, без летальных исходов. В 2020 году местные казино на две недели прекращали работу, однако теперь из-за мировых ограничений на путешествия они не работают в полную силу.

Ранее были обнародованы данные Госкомздрава КНР, согласно которым коронавирус продолжает распространяться в Китае. Так, в минувший вторник в Китае было выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР в свою очередь сообщили, что на 3 августа в Китае сделаны 1,7 млрд прививок от COVID-19.

Тем временем в Ухане (провинция Хубэй) и Чжанцзяцзе - популярном у туристов городе в провинции Хунань - выявлены случаи заболевания, вызванные штаммом "дельта". Этот штамм также обнаружен в Нанкине (провинция Цзянсу), который стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны.

По информации издания Global Times, власти Чжанцзяцзе наказали 20 представителей местной администрации, системы здравоохранения, сотрудников шоу для туристов за беспечное отношение к новой вспышке коронавируса.