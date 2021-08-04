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Российcкий бизнес призвал возобновить международный туризм вопреки COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России призвала Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и туристические ассоциации стран Европы и Азии восстановить международный выездной туризм, не дожидаясь окончания пандемии, чтобы не усугублять кризис в туриндустрии. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

Ссылаясь на заявления ВОЗ, туроператоры пишут, что коронавирус останется с нами надолго, и поэтому призывают мировое туристическое сообщество признать этот факт и не ждать "окончания пандемии", а без начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты безопасности.

В АТОР отметили, что вызванный пандемией глобальный кризис затронул каждую компанию, имеющую отношение к туризму и гостеприимству, и сотни миллионов человек, занятых в отрасли. Пандемия продолжается. "Это значит, что каждый день будут продолжаться сокращения тысяч рабочих мест не только в туризме, но и в гостиничном бизнесе, на транспорте, в сфере культуры и многих других отраслях", - говорится в письме АТОР в UNWTO.

В ассоциации добавили, что перед компаниями сохраняется острая угроза не исполнить обязательства перед туристами,

АТОР попросила UNWTO включить в перечень направлений ее работы вопрос об унификации правил въезда для различных категорий туристов, внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel и обеспечения возможности для людей, имеющих прививку от COVID-19, утвержденную в их странах, свободно выезжать в зарубежные страны.

Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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АТОР UNWTO коронавирус

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