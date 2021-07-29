Netflix введет обязательную вакцинацию для участников киносъемок

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Netflix введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для актеров, участвующих в съемках, и всех сотрудников съемочных групп, работающих непосредственно на площадках и контактирующих друг с другом. Первым об этом сообщило издание Deadline, затем его информацию подтвердили Hollywood Reporter и Variety.

Компания стала первой крупной киностудией Голливуда, которая решила утвердить для себя новые протоколы по возвращению к нормальной работе в условиях пандемии. На прошлой неделе эти протоколы согласовали голливудские профсоюзы, представители крупных кинокомпаний, Альянса продюсеров кино и телевидения, Гильдии киноактеров и других отраслевых союзов и гильдий.

Принятые протоколы позволяют компании обязать привиться от коронавируса всех сотрудников съемочных площадок, включая актеров, но не других участников кинопроцесса. Также они подразумевают, что на площадках, где участники съемочного процесса привиты все поголовно, можно смягчить другие санитарно-эпидемиологические требования.

Исключение может быть сделано для тех, кто отказывается от прививки по медицинским показаниям, по возрасту или в соответствии со своими религиозными убеждениями, пишут все три издания. Также требование тотальной вакцинации может не коснуться уже запущенных проектов.

Netflix ввел новые правила на фоне ужесточения ограничений в США, связанного с распространением контагиозного штамма "дельта". Ранее из-за этого власти страны вернули масочный режим в помещениях, несмотря на хорошие темпы вакцинации. На прошлой неделе актер Шон Пенн отказался возобновить участие в съемках сериала Gaslit до тех пор, пока не будут привиты все участники съемок и продакшена.