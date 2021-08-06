Белый дом объявил о вакцинации от COVID-19 половины американцев

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В США от коронавируса COVID-19 полностью привили 50% населения, сообщил в твиттере директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар. Он призвал участников процесса продолжать в том же темпе.

По его данным, на этой неделе среднее за сутки число американцев, получивших первую дозу вакцины, выросло на 11% по сравнению с предыдущей неделей. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно в течение последней недели делали в среднем около 699 тысяч уколов. Всего в стране полностью вакцинированы более 165 млн человек и более 193 млн получили как минимум одну дозу вакцины.

В мае сообщалось, что половина всего взрослого населения США получила обе дозы вакцины против коронавируса.

В США разрешены к применению вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.