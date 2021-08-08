Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 августа

Выброс нефти при заправке танкера под Новороссийском, серебро у сборной России на Олимпиаде по художественной гимнастике в групповом многоборье, режим ЧС в Сарове из-за пожара

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россия вновь осталась без золота в художественной гимнастике. Команда, в составе которой выступили Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко, заработала 90,700 балла. Первое место заняла Болгария (92,100), третье – Италия (87,700).

- Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер, сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора. Число госпитализированных возросло до 56 человек.

- Залповый выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском. Инцидент произошел в субботу на причале в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. В это время нефтью заправлялся танкер "Minerva Symphony". Около 200 квадратных метров акватории Черного моря загрязнено.

- Глава МИД Чехии назвал условие восстановления отношений с РФ. Чешский министр иностранных дел Якоб Кулганек в интервью изданию Novinky заявил, что Москва должна исключить Чехию из списка недружественных стран.

- Протесты против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции. Это уже четвертая суббота подряд, когда противники введения "санитарных пропусков" проводят массовые протесты. Протестующие выступают против принятого Конституционным советом Франции законопроекта о расширении зоны применения "санитарных пропусков" с 9 августа, в частности, при посещении ресторанов, кафе и в транспорте (за исключением городского).

- Режим ЧС объявили в Сарове из-за пожара в Мордовском заповеднике. Представитель пресс-службы Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики сообщил "Интерфаксу", что угрозы распространения огня на ЗАТО Саров нет.