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Протесты против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции

В них приняли участие 237 тысяч человек

Протесты против "санитарных пропусков" прошли в 150 городах Франции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Не менее 237 тыс. человек приняли в субботу участие в акциях протеста против так называемых санитарных пропусков в 150 городах Франции, в Париже на улицы вышли 17 тыс. человек, приводит телеканал BFM TV данные министерства внутренних дел страны.

Это уже четвертая суббота подряд, когда противники введения "санитарных пропусков" проводят массовые протесты. В прошлую субботу, по данным МВД, в манифестациях приняли участие 204 тыс. человек. Протестным акциям в эту субботу не помешали даже сильные ливни, которые прошли во многих городах страны. В Париже протестные шествия завершились под градом.

В Париже в субботу прошли четыре шествия. В целом, по данным BFM TV, ситуация была спокойной, однако в некоторых местах стычки с полицией все же произошли, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Его применили против демонстрантов и в Лионе, где прошло два шествия, собравшие примерно 2,5 тыс. человек. Около 10 тыс. манифестантов, по данным полиции, прошли по улицам Ниццы, 19 тыс. - в Тулоне, 8 тыс. - в Монпелье, около 6 тыс. - в Марселе и Перпиньяне. Всего в стране состоялось 198 акций протеста, 35 человек задержаны. Семь полицейских получили легкие ранения.

В миреВ Париже начались акции протеста из-за "санитарных пропусков"Читать подробнее

Противники данной меры считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.

На этой неделе Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.

Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.

Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный пропуск", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В этом документе должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 07 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Франция COVID-19 коронавирус

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