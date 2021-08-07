Норовирус стал причиной госпитализации детей из поезда Мурманск-Адлер

Число госпитализированных возросло до 56 человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Норовирус второго типа стал причиной заболевания детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер, сообщает в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимаются все необходимые меры по факту заболевания детей, следовавших поездом Мурманск-Адлер. Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора (...) в кратчайшие сроки установлен возбудитель - норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция - ИФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все заболевшие госпитализированы, контактные размещены в отдельных корпусах под медицинским наблюдением.

"Все необходимые меры принимаются. Ведётся эпидемиологическое расследование. Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, днем в пятницу с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

К вечеру субботы число госпитализированных возросло до 56 человек. В Роспотребнадзоре сообщили, что точное число госпитализированных будет известно утром 8 августа.