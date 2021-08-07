Режим ЧС объявили в Сарове из-за пожара в Мордовском заповеднике

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти закрытого города Сарова в Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике.

"Огонь распространился на территорию Нижегородской области. В связи с этим подписал постановление о вводе в городе режима чрезвычайной ситуации", - написал глава администрации Сарова Алексей Сафонов в своём аккаунте в инстаграме в субботу.

Он отметил, что этот шаг необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации пожара.

"Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. Задействован подвижный пункт управления губернатора, пожарные расчеты Арзамаса, Дивеево, Вознесенска, Выксы, Навашино", - говорится в сообщении.

Между тем представитель пресс-службы Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщил "Интерфаксу", что угрозы распространения огня на ЗАТО Саров нет, сделаны минерализованные полосы, чтобы не допустить распространение огня.

"Ситуация находится на полном контроле, огонь не угрожает производственным площадкам предприятия", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подразделения и местные власти пятый день борются с крупным пожаром в Мордовском природном заповеднике. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России по Мордовии, Чувашии и Нижегородской области, Российского федерального ядерного центра, заповедника, в тушении задействована авиация.

По информации пресс-службы МЧС РФ, в данный момент с огнем борются порядка 600 человек и 130 единиц техники. Работают аэромобильные группировки мордовского и нижегородского главков МЧС и четыре воздушных судна: самолет Бе-200, два вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Ил-76 Минобороны РФ. В субботу к месту тушения пожара дополнительно были направлены еще 2 самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами. Площадь, пройденная огнем, сейчас составляет порядка 1,3-1,5 тыс. га., за три дня зона горения выросла в 30 раз. Накануне была проведена опашка деревень Сосновка, Большое Татарское Караево, Росстанье и Романовский. В Темниковском районе введен режим ЧС.

Также в субботу сообщалось, что пожар двинулся в сторону Сарова, спасатели и тяжёлая техника расчищают сухостой и делают просеки чтобы остановить огонь.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.