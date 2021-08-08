Акаев вылетел в Москву после допроса в Бишкеке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" его помощник Болот Джанузаков.

"При необходимости, если будет необходимость со стороны следственных органов, он может вернуться обратно", - сказал Джанузаков.

По его словам, Акаев был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о золоторудном месторождении "Кумтор". "Никаких обвинений ему предъявлено не было", - отметил Джанузаков.

2 августа бывший Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти, прибыл в Бишкек для дачи показаний по делу о "Кумторе". После допроса в ГКНБ он был отпущен.

Ранее ГКНБ Киргизии сообщало, что Акаев наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками является фигурантом дела по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией Cameco в 2003 году.

31 мая два депутата парламента Киргизии Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков, который является братом экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова, были задержаны по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". Решением суда они заключены под стражу.

Также были задержаны бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талант Узакбаев. Под следствием находятся два бывших премьер-министра страны Мухаммедкалый Абылгазиев и Темир Сариев.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров. Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.