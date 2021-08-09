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Белоруссия готова переориентировать калийный экспорт в порты РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов переориентировать калийный экспорт в порты РФ, в частности, в Мурманск.

"Политики (литовские - ИФ) сейчас хотят попасть себе в голову – закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, ну мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что Белоруссия готова "по Северному морскому пути кратчайшим путем" поставить эту продукцию в Китай и Индию, которые считает основными рынками.

"Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", - заявил президент.

Белоруссия Александр Лукашенко

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