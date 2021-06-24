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Санкции ЕС не затронули основную экспортную продукцию "Беларуськалия"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Запрет Евросоюза на импорт и транзит калийных удобрений из Белоруссии на данном этапе не распространяется на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий с содержанием полезного вещества 60%, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, под запрет попадает хлористый калий с содержанием K2O (оксид калия) менее 40% и более 62% (технический калий, который используется в металлургии, химической, нефтехимической и других отраслях).

Калий с содержанием K2O от 40% до 62%, который является наиболее применяемым в мире калийным удобрением, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.

В список запрещенной к импорту из Белоруссии продукции также вошли сложные удобрения, в составе которых есть калий (их выпускает "Белнефтехим").

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Секторальные санкции затронули также поставки нефтепродуктов.

"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

Евросоюз Беларуськалий Белоруссия

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