Минск заявил, что не получал официальных документов от Литвы об ограничении перевозок удобрений

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия не получала официальных документов от Литвы об ограничении перевозок калийных удобрений, но уже прорабатывает альтернативные маршруты, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.

"Нет, у нас официально никаких документов по этому поводу нет. Это только на уровне заявлений министра транспорта Литвы. Но мы просматриваем альтернативные маршруты. Мы их просчитываем, мы предполагали, что, возможно, такие риски будут. Поэтому у нас есть определённые наработки, и мы решим оперативно эту проблему", - подчеркнул Авраменко.

При этом он отметил, что времени на это до декабря достаточно.

"Вопрос только, как будут загружать свой Клайпедский порт литовцы и что будет с литовскими железными дорогами", - обратил внимание белорусский министр и уточнил, что белорусская сторона оценивает потери литовской в районе $100 млн.

Авраменко также прокомментировал, подорожает ли для Белоруссии перевозка калийных удобрений через порты РФ. Он пояснил, что по нефтепродуктам удалось прийти с российскими партнерами к соглашению. Говоря о конкретных портах, где готовы принять белорусский калий, он отметил, что есть уже определённые наработки благодаря сотрудничеству с РФ по перевозке нефтепродуктов.

"Есть понимание, есть возможности в разных портах по-разному", - подчеркнул Авраменко и назвал среди возможных направлений Ленинградскую область, Мурманск, порт Тамань.

Как сообщалось, 12 августа министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря. Поставки этих грузов, по словам литовского министра, будут прерваны под влиянием санкций США в отношении Белоруссии, которые распространяются и на "Беларуськалий". Белорусские удобрения составляют примерно треть всех грузов, которые следуют по Литовским железным дорогам и переваливаются через Клайпедский порт.

Президент Белорусии Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа заявил, что республика готова переориентировать экспорт калийных удобрений в порты РФ, в частности, в Мурманск. 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Санкции в отношении "Беларуськалия" введены под предлогом того, что компания является одним из крупнейших государственных предприятий Белоруссии и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став "источником незаконного богатства для режима".

Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено 4 месяца.