Лукашенко заявил, что Белоруссия отказалась от интеграции с РФ по инициативе Путина

Александр Лукашенко Фото: Николай Петров/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия на данном этапе развития союзного государства отказались от "дорожной карты" политической интеграции по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"У нас была 30 или 31 дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю карту, которая содержала политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров", - заявил Лукашенко в ходе встречи в понедельник с общественностью и журналистами.

"Очень мудро он (Путин - ИФ) тогда сказал: если мы не можем решить эту одну 31-ю карту – давайте ее отложим. Давайте вообще выбросим. Там (в 31-й карте - ИФ) наднациональные органы и прочее... Я его тогда поддержал. Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные, а совместные органы – допустим, совместные коллегии министерств промышленности, министерств обороны и с ними надо работать при всех вопросах", - отметил он.

"Зачем сегодня ставить телегу впереди лошади и создавать, допустим, совместное министерство обороны? Не только мы, Россия к этому не готова. Начинать надо с единого закона, Конституции и там все должно быть прописано. Мы это не сделали (в начале интеграции - ИФ)", - добавил Лукашенко.

Между тем, он не исключил политическую интеграцию в долгосрочной перспективе.