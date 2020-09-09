Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Александр Лукашенко с представителям государственных российских СМИ во Дворце Независимости Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция с РФ в соответствии с Союзным договором невозможна.

В интервью российским журналистов, которое опубликовано на канале RT, белорусский лидер объяснил, что к сегодняшнему моменту ситуация заметно изменилась.

"Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать", - сказал он.

Лукашенко рассказал, что в связи начал обсуждать с президентом России так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.

Белорусский лидер подчеркнул, что нужна равноправная экономическая интеграция.

"Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не всё объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.

Кроме того, в ходе интервью он высказался против выхода страны из ОДКБ и заявил, что возможному вступлению страны в НАТО Россия "категорически воспрепятствует".

"У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст", - сказал Лукашенко.

"Если они (оппозиция - ИФ) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования (НАТО): немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

Он также предложил представить, что произойдет, если Белоруссия вступит в НАТО и "танки будут, грубо говоря, под Смоленском".

Россия, конечно же, этому категорически воспрепятствует, убежден Лукашенко, а Белоруссия превратится в центр военных действий.

22 августа Лукашенко выразил уверенность, что ОДКБ поддержит его против организаторов протестов в республике, которые, по его словам, действуют из-за рубежа.