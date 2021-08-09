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Белоруссия просит РФ предоставить новый кредит через ЕАБР взамен кредита МВФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия просит Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития вместо не поступившего в Минск кредита Международного валютного фонда (МВФ) на борьбу с пандемией коронавируса, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Отсрочка выплаты по долгу, рефинансирование долга на $1 млрд (обсуждается с Россией - ИФ). Если бы россияне помогли нам дополнительно через Евразийский банк (. . .) - были бы благодарны. Исключительно в связи с пандемией (требуются средства - ИФ)", - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ.

По его словам, Минск просит новые кредиты после отказа МВФ предоставить средства на борьбу с пандемией. "МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже $1,5 млрд потратили на лечение людей", - отметил он.

"Поэтому мы благодарны были бы - я Путину сказал - если бы через Евразийский банк (выделить средства - ИФ)", - добавил Лукашенко.

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Белоруссия в апреле 2020 года обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией.

Между тем, летом прошлого года Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ, навязываемые при кредитовании и не касающиеся финансовой части соглашения. "Появляются требования: вы, мол, в борьбе с коронавирусом делайте, как в Италии. Я не хочу, чтобы, не дай Бог, в Беларуси повторилось, как в Италии. У нас своя страна и своя ситуация, - сказал глава государства. - МВФ продолжает требовать от нас: давайте карантин, изоляцию, комендантский час. Что за глупость? Мы ни под кого плясать не будем". В результате МВФ кредит не выделил.

В прошлом году Лукашенко обратился к руководству России с просьбой о выделении кредита на $1,5 млрд. Средства в размере $0,5 млрд были предоставлены через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, управляющим является ЕАБР). Также двумя траншами (декабрь 2020 года и июнь 2021 года) был выделен российский госкредит на $1 млрд.

Находящийся за пределами Белоруссии координационный центр белорусской оппозиции - Народное антикризисное управление (НАУ) ведет активную кампанию, направленную на запрет предоставления Минску средств МВФ.

Белоруссия Россия Александр Лукашенко МВФ

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