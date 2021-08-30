Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита белорусского лидера в Россию.

Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

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