Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Песков сообщил о скором визите Лукашенко в Россию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита белорусского лидера в Россию.

Ранее об этом телефонном разговоре сообщила пресс-служба Кремля. Как следовало из пресс-релиза, президенты затронули "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах".

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

Новость дополняется

Новости

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Почти 31 млн пенсионеров уже в четверг получат выплату в 10 тыс. руб.

Пандемия коронавируса

В РФ готовятся клинически испытывать вакцину от COVID и гриппа

В РФ готовятся клинически испытывать вакцину от COVID и гриппа

Хинштейн сообщил о нападении на и.о. главы Росимущества Северной Осетии

Пандемия коронавируса

В России зафиксированы 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

"Дачную амнистию" продлят до 2031 года

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 августа

Утечка нефтепродуктов произошла у юго-восточного побережья Камчатки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');