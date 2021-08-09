В NASA заявили, что причину нештатного включения двигателей "Науки" назовут через 2-3 недели

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Точная причина нештатного срабатывания двигателей на лабораторном модуле "Наука" после стыковки к Международной космической станции (МКС) будет названа через 2-3 недели, сообщил руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано во время видеотрансляции NASA.

"Мы работаем с нашими российскими коллегами, связываемся с ними на регулярной основе. Несколько раз в неделю между собой общаются центры управления полетом, группы управления миссией с обеих сторон. (...) Пока рано говорить об этом. Мы работаем вместе, но, вероятно, мы сможем сказать что-то конкретное по этой ситуации только через несколько недель - через 2-3 недели", - ответил Монталбано на вопрос о расследовании инцидента и сроках публикации его результатов.

29 июля, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

30 июля на МКС была проведена операция по продувке гелием топливной системы "Науки" в целях обеспечения безопасности.

Как сообщили в "Роскосмосе", космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров перешли на борт модуля "Наука", пристыковавшегося к МКС. Отмечалось, что они выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск "Науки" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Новый российский модуль будет обеспечивать реализацию программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы и, в том числе, развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.