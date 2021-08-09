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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
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В США менее 0,01% привитых тяжело заболевали или умирали от COVID-19

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% - 1507 человек - скончались и менее 0,005% - 7101 человек - были госпитализированы с COVID-19.

В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тысяч скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.

Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили "никаких неожиданных закономерностей" в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.

Ранее Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Они мотивировали такой совет тем, что вакцинированный человек так же, как и не вакцинированный, может заразиться более контагиозным штаммом COVID-19 "дельта" и передавать его.

В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тысяч инфицированных скончались. Ранее медицинские власти страны сообщили об ускорении распространения коронавируса в стране. По их мнению это вызвано высокой степенью передачи "дельта"-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге США.

Хроника 09 января 2020 года – 09 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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