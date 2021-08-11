Китайские СМИ считают, что Литва перешла черту, затрагивающую интересы КНР

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Литва, объявившая об открытии в стране представительства Тайваня, перешла черту, затрагивающую коренные интересы Китая, с чем он не сможет смириться, говорится в комментарии китайского портала Sina.com.cn в среду.

Накануне МИД КНР в связи с решением Литвы открыть представительство Тайваня объявил об отзыве своего посла из Вильнюса. МИД заявил, что в последнее время литовское правительство, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости соблюдения интересов Китая, объявило, что позволит властям Тайваня создать в Литве представительство Тайваня.

"Этот шаг грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, нанося серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", в связи с чем китайское правительство решило отозвать посла КНР в Литве и попросило правительство Литвы отозвать посла в Китае, пишет портал. Китай призвал Литву "немедленно изменить неправильное решение, принять практические меры для устранения негативных последствий и не идти все дальше и дальше по неверному пути".

Портал напоминает, что, по сообщениям тайваньских СМИ, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что Литва будет использовать все средства, чтобы помочь Тайваню стать членом или наблюдателем международных организаций. По его словам, материковый Китай "издевается" над другими странами, надеясь, что другие страны на примере Литвы увидят, что не нужно бояться поддерживать Тайвань. В комментарии отмечается, что Литва "высокомерно" отнеслась к предупреждениям Пекина, и решение об отзыве посла - "это еще не конец".

В нем говорится, что у "Литвы действительно немного кружится голова". Авторы предлагают сравнить: с января по апрель 2021 года двусторонний товарооборот между материковым Китаем и Литвой составил $8,8 млрд, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Торговля Литвы с Китаем за тот же период составила $45,9 млн.

"Конечно, более серьезными являются политические последствия", - предупреждает портал. По его мнению, "больше всего Литва боится России, отношения между двумя странами не в лучшем состоянии". Теперь Вильнюс "открыто спровоцировал Китай", с которым у него "когда-то были хорошие отношения". В результате "маленькая страна теперь является врагом двух великих держав одновременно", пишет портал.