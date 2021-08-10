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Совбез Белоруссии обещал призвать к защите страны хлеборобов и рабочих

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Если появится угроза Белоруссии и возникнет необходимость защищать страну, к этому привлекут сельскохозяйственных работников и рабочих с предприятий, заявил госсекретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович во время оперативно-тактического учения с Гродненской погрангруппой.

"Беседуя с военнообязанными приятно видеть, что у них есть понимание, для чего их призвали, что кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы мы отрывали от работы комбайнеров, хлеборобов, рабочих предприятий, - для этого есть кадровые подразделения, в том числе и пограничной службы. Но если будет какая-то необходимость, и какая-то опасность будет угрожать стране, мы выполним задачи по защите страны", - заявил Вольфович через пресс-службу Минобороны Белоруссии.

Участники учений отрабатывали поиск, выявление, окружение и уничтожение незаконного вооруженного формирования, которое прорвалось через госграницу, совместно с Вооруженными Силами, напомнил он и похвалил пограничников за слаженность действий с другими военнослужащими.

В пресс-службе сообщили, что удар по условному противнику нанесла авиация непосредственной поддержки из состава ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил. Условный противник был надежно блокирован и в ходе огневого боя и последовавшего за ним прочесывания местности ликвидирован.

С августа 2020 года представители руководства Белоруссии периодически говорят об угрозе суверенитета страны, о "лязгающих гусеницах" НАТО у границ и о давлении на Минск извне. В июне после переговоров с президентом Александром Лукашенко секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в последнее время конечной целью внешних сил стала смена государственного строя и власти в Белоруссии. В начале июля президент Владимир Путин также отметил не прекращающееся политическое и санкционное давление на Белоруссию и "упорные попытки извне раскачать ситуацию".

Белоруссия Совбез Александр Вольфович Минобороны Гродно

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