Минюст Белоруссии подал иск о ликвидации Союза писателей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии по иску Миндюста страны возбудил гражданское производство о ликвидации Союза белорусских писателей, сообщил союз в своем телеграм-канале. Организация опубликовала копию соответствующего документа суда.

ВС назначил на 24 августа опрос представителя союза. Этот человек должен прийти в суд с документами, подтверждающими полномочия на участие в деле, а также с письменным отзывом на исковое заявление.

В Белоруссии 14-15 июля прошли обыски в негосударственных организациях, в том числе у Союза белорусских писателей и ряда СМИ. В Следственном комитете объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

19 июля по решению СК был арестован банковский счет Белорусского ПЕН-центра, который был создан в 1989 году и годом спустя был принят в международный ПЕН-клуб и получил статус "А" в ЮНЕСКО. ПЕН-Центром руководила нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. В августе ПЕН-центр ликвидировали по решению суда.