Эксперт счел, что радикалы из "Талибана" могут перейти в ИГ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Внутри движения "Талибан" (запрещено в РФ) возможен раскол в случае достижения компромисса между руководством талибов и афганскими властями, считает директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Казанцев.

"Если брать ситуацию в динамике, то существование "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) и Аль-Каиды (запрещена в РФ) даёт дополнительный стимул для радикализации талибов. Если руководство движения "Талибан" пойдет на мир с правительством (Афганистана), то процесс перехода наиболее радикальной его части, прежде всего, молодёжи, в состав ИГИЛ может принять лавинообразный характер", - пишет Казанцев в своей аналитической статье, опубликованной во вторник на сайте РСМД.

По его оценке, кажущийся на первый взгляд невозможным вариант взаимодействия отдельных групп внутри афганских талибов и ИГ в силу идеологических различий между ними, "на деле весьма вероятен".

Одним из факторов, подтверждающих такую возможность, является широкое использование обеими группировками террора против своих противников, отмечает эксперт.

"Особо жестокими были действия против афганских шиитов-хазарейцев, а также других представителей непуштунских меньшинств. Проникновение ИГИЛ в Афганистан связано, в том числе, и с активным проведением терактов против шиитов, особенно связанных с Ираном хазарейцев", - считает Казанцев.

Он также отметил, что в настоящее время активно развивается процесс "афганизации" и "пуштунищации" ИГИЛ в Афганистане.

Эксперт также отметил, что "уже сейчас есть подозрения относительно того, что талибы и ИГИЛ борются между собой за контроль над наркопотоками только на востоке Афганистана, на чисто пуштунских территориях. На непуштунском севере никакого противостояния между ними не наблюдается, скорее, обе организации противостоят там правительственным войскам и остаткам Северного альянса", - отмечает Казанцев.

"В конечном итоге, как ИГИЛ, так и талибы снабжаются через одни и те же логистические коридоры, проложенные через территорию Пакистана, и в целом эти коридоры, скорее находятся в руках талибов, чем ИГИЛ", - подчеркивает он.

"Таким образом, появление отряда ИГИЛ в любом районе Афганистана означает, что игиловцы, как минимум, договорились с талибами о пропуске своих караванов с оружием по контролируемой ими территории. Это даёт основания для многочисленных ходящих по Афганистану слухов о сговоре ИГИЛ и талибов", - считает эксперт.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

На фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров за последние несколько недель наступления боевики движения "Талибан" захватили административные центры уже нескольких провинций Афганистана.