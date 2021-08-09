Наступление талибов не изменило план Байдена по выводу войск из Афганистана

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Военные успехи террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане не изменили планов президента США Джо Байдена по выводу американских войск из страны, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

По словам собеседника агентства, в воскресенье чиновники Пентагона докладывали по телефону о событиях в провинции Кундуз, но это не повлияло на решение Байдена.

Как отмечает The New York Times, в июле Байден заявлял, что Соединенные Штаты сделали более чем достаточно, чтобы афганские правительственные силы могли защищаться от талибов самостоятельно. При этом на прошлой неделе "Талибан" заявил о захвате нескольких провинциальных центров.

Накануне талибы захватили центры сразу трех провинций - Тахар, Сари-Пуль и Кундуз.

Ситуация в Афганистане серьезно осложнилась на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из страны. Террористическое движение "Талибан" уже контролирует большую часть территории Афганистана.