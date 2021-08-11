Brent подешевела до $70,47 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают давить на рынок.

К 8:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,23%), до $70,47 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,59 (2,3%), до $70,63 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,19 (0,28%), до $68,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,81 (2,7%), до $68,29 за баррель.

Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже стало сказываться спросе на нефть, отмечает Bloomberg. По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

"Большинство азиатских стран наращивает темпы вакцинации и в конечном итоге ослабит карантинные меры", - отмечает вице-президент IHS Markit Виктор Шум.

Тем не менее, эксперт ожидает, что быстрый рост спроса на нефть, отмечавшийся ранее в этом году, существенно замедлится к концу года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали сокращение запасов в США на прошлой неделе на 816 тысяч баррелей. Снижение резервов, если оно будет подтверждено официальным докладом Минэнерго в среду, будет зафиксировано по итогам третьей недели подряд.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 600 тысяч баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тысяч баррелей.