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Новозеландцы ринулись за продуктами перед тотальным локдауном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии люди во вторник вечером спешат закупиться продуктами перед тотальным локдауном, который введут с полуночи из-за коронавируса.

Как пишет New Zealand Herald, в супермаркетах выстроились очереди среди пустеющих полок. Сайты онлайн-магазинов сбоят. В обычных магазинах разбирают туалетную бумагу, хлеб и бакалею.

В полиции пообещали, что усилят дежурства и отправят патрульных в магазины, чтобы успокоить и покупателей и торговцев.

Ранее во вторник премьер-министр страны Джасинда Ардерн объявила о введении самого жесткого уровня изоляции во всей стране после того, как 15 августа 58-летний мужчина из Окленда сдал положительный тест на коронавирус и предварительно предполагается, что у него штамм "дельта". Считается, что он был заразен с 12 августа, с тех пор он успел съездить с женой на выходные на ближайший полуостров Коромандель. Случай, вероятно, местный, поскольку пока никаких связей заразившегося с границей отследить не удалось. Сейчас тщательно отслеживаются контакты этой пары, людей просят самолизолироваться.

В Окленде и Короманделе локдаун введут на семь дней, на остальной территории страны - на три дня.

Премьер-министр Ардерн заявила, что возможное появление "дельты" в стране меняет все правила игры. Она призвала новозеландцев буквально следовать всем правилам и не покидать "семейного пузыря".

Четвертый уровень локдауна предполагает, что люди будут оставаться дома и выходить только ненадолго и по самым неотложным и личным причинам. Им разрешено заниматься спортом в окрестностях дома, ходить за продуктами или лекарствами, получать неотложную медицинскую помощь или сдавать анализы. Авиасообщение с островами Кука прервано на 72 часа.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Окленд Коромандель Джасинда Ардерн коронавирус

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