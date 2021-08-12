В Италии, страдающей от антициклона "Люцифер", бушуют более 500 пожаров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Итальянские пожарные сообщили, что в ночь на четверг боролись более чем с 500 природными пожарами, спровоцировавшими гибель четырех человек, сообщают в четверг европейские СМИ.

Пожарная служба Италии в четверг утром сообщила, что за последние 12 часов столкнулась с 528 лестными пожарами, 230 из которых разгорелись на острове Сицилия. Также сообщается о 100 очагах возгорания в области Калабрия.

В последние дни в Италии установился антициклон, получивший название "Люцифер". Температура на острове Сицилия в среду достигла 48,8 градуса, что стало новым рекордом для Европы.

Аномальная жара, согласно прогнозам, будет держаться в Италии еще в течение нескольких дней, что может привести к возникновению еще большего числа пожаров. В последние недели пламя охватило многие районы на юге страны.

Кроме Италии, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Греции, Черногории, Алжире и Северной Македонии.