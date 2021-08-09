Итальянская почта перехватила письмо с пулями для папы римского

Папа Римский Франциск Фото: Vatican Pool/Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Итальянские почтовые служащие перехватили письмо, отправленное папе римскому Франциску, в котором находилось три пули, сообщает Associated Press (AP).

Подозрительный конверт был перехвачен на почте в ночь с воскресенья, 8 августа, на понедельник, 9 августа, в пункте сортировки в пригороде Милана. Письмо было отправлено из Франции. Правоохранительные органы Милана начали расследование.

На конверте от руки было написано: "Папе римскому, Ватикан, площадь Святого Петра, Рим". В письме были обнаружены три пули, предположительно, для пистолета и сообщение, касающееся финансовых операций в Ватикане.

Представители Ватикана никак не прокомментировали ситуацию.