В Алжире взяли под контроль большую часть лесных пожаров

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Большую часть лесных пожаров, которые бушевали на севере Алжира на прошлой неделе, удалось взять под контроль, сообщают в понедельник местные СМИ.

"Большинство этих возгораний удалось взять под контроль, и они больше не представляют опасности для жителей", - сообщил представитель пожарной службы Алжира.

С 9 августа в лесных пожарах в Алжире погибло 90 человек, включая 33 военнослужащих. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал выделить семьям погибших по 1 млн динар. Правительство страны обвинило в пожарах поджигателей, а также сильную жару, но его раскритиковали за неспособность подготовиться к ежегодному явлению, отмечают СМИ.

Сильная жара в Европе привела к лесным пожарам, в частности, в Греции и Италии. В некоторых районах была зарегистрирована температура около 50 градусов по Цельсию.