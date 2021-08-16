Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

В Алжире взяли под контроль большую часть лесных пожаров

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Большую часть лесных пожаров, которые бушевали на севере Алжира на прошлой неделе, удалось взять под контроль, сообщают в понедельник местные СМИ.

В миреВ страны Средиземноморья пришла сильнейшая жараВ страны Средиземноморья пришла сильнейшая жараЧитать подробнее

"Большинство этих возгораний удалось взять под контроль, и они больше не представляют опасности для жителей", - сообщил представитель пожарной службы Алжира.

С 9 августа в лесных пожарах в Алжире погибло 90 человек, включая 33 военнослужащих. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал выделить семьям погибших по 1 млн динар. Правительство страны обвинило в пожарах поджигателей, а также сильную жару, но его раскритиковали за неспособность подготовиться к ежегодному явлению, отмечают СМИ.

Сильная жара в Европе привела к лесным пожарам, в частности, в Греции и Италии. В некоторых районах была зарегистрирована температура около 50 градусов по Цельсию.

Алжир

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана
Афганистан во власти талибов

Два самолета не смогли сесть в аэропорту Кабула

Два самолета не смогли сесть в аэропорту Кабула
Афганистан во власти талибов

США, Великобритания и Франция направят более 700 военных в аэропорт Кабула

Афганистан во власти талибов

Военный самолет Германии кружит над Кабулом и не может сесть из-за людей на ВПП

Военный самолет Германии кружит над Кабулом и не может сесть из-за людей на ВПП

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства

Экс-глава МВД Афганистана опроверг слухи о его назначении главой правительства
Афганистан во власти талибов

Талибы начали изымать оружие у афганцев в Кабуле

Афганистан во власти талибов

Узбекистан принудительно посадил нарушившие границу самолеты с 585 афганскими военными

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Талибы пообещали военным США не мешать эвакуации из аэропорта Кабула

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');