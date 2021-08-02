Пожарные в Италии борются с лесными пожарами на Сицилии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пожарные в Италии проводят в понедельник операции по тушению лесных пожаров на Сицилии, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Пожары в настоящее время бушуют в лесных массивах близ Катании, Палермо и Сиракуз.

По данным пожарных служб, за минувшие выходные они были задействованы в "более чем 800 операциях" по борьбе с природными пожарами на Сицилии.

Температура воздуха в некоторых районах этого острова достигала в последние дни 45 градусов по Цельсию.

Европейские метеорологи прогнозируют, что сильная жара сохранится в течение этой недели на юге Европы.

Ранее сообщалось, что лесные пожары бушуют в Турции и Греции. Премьер Кириакос Мицотакис заявил, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года.