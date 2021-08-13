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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:46Заразились
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В Facebook отложили возвращение сотрудников в офисы США до 2022 года

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Facebook заявили о решении отложить планы по возвращению сотрудников в США в офисы до января 2022 года из-за опасений по поводу распространения варианта коронавируса "дельта". Об этом сообщает NBC News.

В корпорации отметили, что определяют возможность возращения работников в офисы исходя из данных, а не каких-либо дат. В Facebook указали, что на удаленной работе возможно также останутся зарубежные сотрудники компании.

До этого в корпорации планировали возвращение работников в офисы в октябре.

Ранее аналогичное решение приняли в Amazon. Компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября, но в итоге перенесли этот срок по крайней мере до 3 января 2022 года.

Больше всего заразившихся и скончавшихся от коронавируса зарегистрировано в США, где выявлено более 36 млн инфицированных COVID-19, а число погибших превысило 618 тысяч.

Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Facebook

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