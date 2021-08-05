Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 г. из-за COVID

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. отложит возвращение сотрудников в офисы по крайней мере до 3 января 2022 года на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19.

Ранее компания рассчитывала, что ее сотрудники смогут возобновить работу в офисах на регулярной основе с начала сентября.

"Мы продолжим следовать указаниям региональных властей и работать с организациями здравоохранения, прислушиваясь к советам и рекомендациям, чтобы создать безопасную рабочую среду для наших команд", - говорится в сообщении Amazon.

Решение об отсрочке возврата в офисы касается сотрудников компании в США и других странах.

Акции Amazon прибавляют в цене 0,8% на торгах в четверг. С начала этого года их стоимость выросла на 4%.