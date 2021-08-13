Германия сократит до минимума персонал посольства в Кабуле

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кризисная группа правительства Германии решила свести к минимуму штат в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Для этого вывозные авиарейсы перенесли с конца августа на более ранние сроки. Кроме дипломатов, этими рейсами из Афганистана вывезут афганцам, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, их оформят уже в Германии.

Охрана посольства в Кабуле будет усилена, добавил министр.

12 августа посольство призвало граждан Германии срочно покинуть Афганистан.

Ранее на этой неделе Маас предупредил, что Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану, если к влсти придут талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Германия направляет Афганистану 430 млн евро в год и является одним из крупнейших доноров этой страны.

Также 13 августа МИД Таджикистана сообщил, что приостановил работу консульств в Файзабаде и Мазари-Шарифе. Консульский отдел посольства в Кабуле продолжает работу.

Файзабад - центр провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, Мазари-Шариф - центр провинции Балх на северо-западе этой страны.