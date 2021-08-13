Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Германия сократит до минимума персонал посольства в Кабуле

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Кризисная группа правительства Германии решила свести к минимуму штат в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Для этого вывозные авиарейсы перенесли с конца августа на более ранние сроки. Кроме дипломатов, этими рейсами из Афганистана вывезут афганцам, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, их оформят уже в Германии.

Охрана посольства в Кабуле будет усилена, добавил министр.

12 августа посольство призвало граждан Германии срочно покинуть Афганистан.

Ранее на этой неделе Маас предупредил, что Германия прекратит оказывать финансовую помощь Афганистану, если к влсти придут талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Германия направляет Афганистану 430 млн евро в год и является одним из крупнейших доноров этой страны.

Также 13 августа МИД Таджикистана сообщил, что приостановил работу консульств в Файзабаде и Мазари-Шарифе. Консульский отдел посольства в Кабуле продолжает работу.

Файзабад - центр провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, Мазари-Шариф - центр провинции Балх на северо-западе этой страны.

Афганистан Талибан Германия Таджикистан МИД Хайко Маас Кабул Мазари-Шариф Файзабад

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Талибы захватили столицу провинции Забуль

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 205,4 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 13 августа

СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения

СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения

Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

Великобритания направит в Афганистан военных для эвакуации подданных

Великобритания направит в Афганистан военных для эвакуации подданных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');