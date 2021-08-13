Лавров отметил трудности формирования консенсуса в Афганистане

Главная озабоченность Москвы - чтобы бои не перешли на территорию других стран

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия контактирует со всеми политическими силами в Афганистане и наблюдает трудности с формированием консенсуса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы разговариваем со всеми мало-мальски значимыми политическими силами в Афганистане, - и с правительством, и с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено - ИФ) - (...) и видим, как непросто в афганском обществе сформировать консенсус", - сказал он журналистам.

"Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил этой страны. Процессы, которые одобрены в СБ ООН, сейчас затормозились, к сожалению. Правительственная делегация уже полтора-два года не очень заинтересована в том, чтобы эти переговоры возобновились. На этом фоне, опять же, к сожалению, талибы решили попытаться урегулировать ситуацию военным путем: они завоевывают все больше городов, уездов", - продолжил министр.

В Москве считают, что международные посредники могут больше повлиять на ситуацию в Афганистане по сравнению с другими конфликтаами.

"Именно на это направлены наши усилия в "тройке" (Россия-США-Китай), в рамках "расширенной тройки" с подключением Пакистана. Мы были бы заинтересованы, чтобы и иранцы подключились, а на последующих этапах и другие страны, в частности Индия", - сказал Лавров.

Он отметил, что "обвальный" уход американцев из Афганистана повлиял на ситуацию в стране.

"С одной стороны, правительство пытается сохранять какие-то конфликтные трения, чтобы попытаться - тщетно, но они пытаются - убедить американцев остаться. А талибы, видя, что ниша освобождается, и что правительство не очень склонно идти на уступки талибам, начинают применять военную силу, - добавил он. - Мы этим совершенно не удовлетворены, считаем, что нужно возобновлять переговорный процесс".

"Наша ключевая озабоченность - чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации договора о коллективной безопасности", - сказал также глава МИД.

"Американцы, как вы знаете, пытались договориться с центральноазиатскими странами, чтобы на их территории разместить часть выводимых вооружений и вооруженных сил из Афганистана, но здесь наша позиция совпадает с позицией Казахстана, Таджикистана, Узбекистана: никому это не нужно. Пытаться здесь создавать свое новое присутствие с очевидной целью применять силу через границу по территории Афганистана, делает наших союзников заложниками американской политики", - добавил он.

Министр подчеркнул, что американская политика в этом регионе "позитивных результатов не принесла".

Талибы начали воевать за территории в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. По данным из разных источников, движение контролирует уже до 70% территории страны.