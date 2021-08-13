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Талибы захватили столицу провинции Забуль

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) захватили столицу провинции Забуль на юге Афганистана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам главы совета этой провинции Атаджана Хакбаяна, административный центр провинции, город Калат теперь контролируют талибы, а местные власти находятся в расположенном по близости армейском лагере и готовятся к эвакуации.

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Кроме того, два представителя органов законодательной власти провинции Урузган в свою очередь сообщили, что боевики в настоящее время окружили их административный центр - Таринкот.

На фоне вывода международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики запрещенной в России организации "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы не менее 15 афганских провинций и продолжают наступление.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибан" (запрещено в РФ) контролируют уже две трети территории Афганистана.

Талибан Афганистан

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