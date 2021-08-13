В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают неверными оценки Вашингтона, согласно которым Кабул может быть захвачен талибами ("Талибан", запрещенное в РФ террористическое движение) в течение 2-3 месяцев, сообщил в пятницу "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нет, я думаю, что эта (оценка) неверна, ошибочна. Как и многое, что делают американцы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

12 августа сообщалось, что мятежники из группировки "Талибан", захватив город Газни, теперь находятся примерно в 130 км от столицы Афганистана.

Взятие под контроль Газни - стратегически важная для талибов победа, так как теперь они контролируют проходящую через город автомагистраль: она связывает Кабул с югом страны.

При этом, как отмечает Associated Press, пока что талибы не представляют непосредственной военной угрозы для самого Кабула. Тем не менее, они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

Агентство напоминает, что, согласно оценкам военной разведки США, в течение ближайших 30 дней талибы могут подойти к Кабулу. Кроме того, в случае сохранения нынешней динамики, им может быть по силам за несколько ближайших месяцев захватить всю территорию Афганистана. Разведка США не исключает, что в итоге правительственные силы Афганистана могут оказаться в ситуации, когда им останется только оборонять Кабул и еще несколько городов.

Талибы уже несколько месяцев ведут очень активные боевые действия в Афганистане. В последние недели они добились особенно крупных успехов: боевики сначала захватили обширные малонаселенные районы и пограничные КПП. В последние дни - стали захватывать крупные города, причем в ряде случаев - почти без боя.