На севере Афганистана созданы "народные силы" сопротивления талибам

Ими будет командовать бывший губернатор Балха Атто Нур, ему будет помогать маршал Дустум

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер Исламского Общества (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) и бывший губернатор провинции Балх Атто Нур назначен командующим силами сопротивления на севере республики.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к партии Национальное исламское движение (НИДА, объединяет тюркоязычное население страны).

"В пятницу после полудня в Мазари-Шарифе (столица провинции Балх на северо-западе страны) состоялось внеочередное совещание по вопросам безопасности с участием лидера НИДА маршала Абдул-Рашида Дустума, председателя исполнительного совета Исламского общества генерала Атто Нура, заместителя председателя службы национальной безопасности Эбадулла Эбад, губернатора Балха Фархада Азими, командующего 209-м корпусом "Шахин" генерала Забихулла Мохманда, начальника полиции и главы национальной безопасности Балха, а также представителей различных партий в провинции", - рассказал источник.

По его словам, участники встречи согласились, что важно сплотить и координировать все силы народной мобилизации для "поддержки структур обороны и безопасности страны на севере, особенно в провинции Балх и городе Маймана провинции Фарьяб, против врагов афганского народа".

На встрече решили, что все силы сопротивления и народной мобилизации возглавит генерал Атто Нур, а Абдул-Рашид Дустум будет "контролировать все операции и боевые линии и давать необходимые советы силам безопасности и обороны, ополчению".

Источник также сообщил, что участники совещания решили создать несколоько административных центров в провинции Балх, а также пополнить силы народной мобилизации 209-м корпусом "Шахин", управлением безопасности Балха и полицейским командованием.

Провинции Балх и Фарьяб остаются пока не захваченны талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), а остальные семь провинций севера Афганистана перешли под контроль боевиков в течение недели. По утверждению талибов, к вечеру 13 августа они уже завладели административными центрами 17 из 34 провинций Афганистана.

Маршал Дустум отправился в Мазари-Шариф 10 августа. После поражения просоветского режима Наджибуллы он в 1992 году взял под контроль 2,5-миллионный центрально-северный регион Афганистана (провинции Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) со столицей в Мазари-Шарифе и фактически руководил им до поражения "Талибана" в 2001 году. Регион, обладающий широкой автономией и собственной армией, называли "Дустумистаном".

11 августа в Мазари-Шариф прибыл президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани. Он там обсудил с этнополитическими лидерами создание сил сопротивления "Талибану".