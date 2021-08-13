Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:27Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

На севере Афганистана созданы "народные силы" сопротивления талибам

Ими будет командовать бывший губернатор Балха Атто Нур, ему будет помогать маршал Дустум

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер Исламского Общества (Джамияти Ислами, объединяет преимущественно таджикское и фарсиязычное население Афганистана) и бывший губернатор провинции Балх Атто Нур назначен командующим силами сопротивления на севере республики.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к партии Национальное исламское движение (НИДА, объединяет тюркоязычное население страны).

"В пятницу после полудня в Мазари-Шарифе (столица провинции Балх на северо-западе страны) состоялось внеочередное совещание по вопросам безопасности с участием лидера НИДА маршала Абдул-Рашида Дустума, председателя исполнительного совета Исламского общества генерала Атто Нура, заместителя председателя службы национальной безопасности Эбадулла Эбад, губернатора Балха Фархада Азими, командующего 209-м корпусом "Шахин" генерала Забихулла Мохманда, начальника полиции и главы национальной безопасности Балха, а также представителей различных партий в провинции", - рассказал источник.

По его словам, участники встречи согласились, что важно сплотить и координировать все силы народной мобилизации для "поддержки структур обороны и безопасности страны на севере, особенно в провинции Балх и городе Маймана провинции Фарьяб, против врагов афганского народа".

На встрече решили, что все силы сопротивления и народной мобилизации возглавит генерал Атто Нур, а Абдул-Рашид Дустум будет "контролировать все операции и боевые линии и давать необходимые советы силам безопасности и обороны, ополчению".

Источник также сообщил, что участники совещания решили создать несколоько административных центров в провинции Балх, а также пополнить силы народной мобилизации 209-м корпусом "Шахин", управлением безопасности Балха и полицейским командованием.

Провинции Балх и Фарьяб остаются пока не захваченны талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено), а остальные семь провинций севера Афганистана перешли под контроль боевиков в течение недели. По утверждению талибов, к вечеру 13 августа они уже завладели административными центрами 17 из 34 провинций Афганистана.

Маршал Дустум отправился в Мазари-Шариф 10 августа. После поражения просоветского режима Наджибуллы он в 1992 году взял под контроль 2,5-миллионный центрально-северный регион Афганистана (провинции Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) со столицей в Мазари-Шарифе и фактически руководил им до поражения "Талибана" в 2001 году. Регион, обладающий широкой автономией и собственной армией, называли "Дустумистаном".

11 августа в Мазари-Шариф прибыл президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани. Он там обсудил с этнополитическими лидерами создание сил сопротивления "Талибану".

Афганистан Мазари-Шариф Талибан Абдул-Рашид Дустум Балх Атто Нур НИДА Джамият Ислами

Новости по теме

Новости

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Талибы захватили столицу провинции Забуль

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 205,4 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 13 августа

СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения

СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения

Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');